Onkruidverdelger veroorzaker branderige neus en ogen

APELDOORN - Een bewoner van de Roggestraat in Apeldoorn heeft dinsdagavond voor opschudding gezorgd door het gebruik van onkruidverdelger. Mensen in de buurt klaagden over een vreemde lucht die op de ogen en ademhaling sloeg.

De brandweer rukte rond 20.30 uur uit omdat zij verschillende klachten kreeg over een 'vreemde lucht' in de openbare fietsenstalling. Een woordvoerder zegt dat mensen door de lucht last hadden van een branderige neus en ogen. Er werden verschillende metingen in het gebied verricht en de brandweer kon de boosdoener uiteindelijk achterhalen: formaline. Een bewoner had zijn tuin te enthousiast met de onkruidverdelger gesproeid. De politie zette de Roggestraat en de Museumstraat enige tijd af, zodat de brandweer het gebied kon ventileren. Daarna voerde de politie een stevig gesprek met de bewoner.