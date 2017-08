Bijen krijgen eigen snelweg langs het spoor

Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van 80 procent van onze groenten, fruit en noten, maar de bijenpopulatie staat in Nederland onder druk.

Zaaien langs het spoor

De 'rijksweg voor insecten' langs het spoor in Vorden moet een belangrijke voedingsbron voor bijen worden. In wilde bloemen zit veel stuifmeel in nectar.

'Dat is er in Nederland veel te weinig', zegt bioloog Peter de Groot die samen met twee andere vrijwilligers wilde bloemen zaait langs het spoor bij Vorden. Ze moeten nog wel even geduld hebben voordat de bloemen zichtbaar zijn. Volgend jaar komt de 'snelweg' pas echt tot bloei.