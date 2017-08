INVOER zomerblog Empe 22 augustus ochtend

EMPE - .

11:55 Eric zorgt voor de arbeidsvitaminen.

11.40 Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het 'Zomer in Gelderland' virus.

11.30 Het is korte broeken-weer vandaag in Empe.

11.20 In de wijde omgeving van Empe is geen kaas meer te krijgen, sorry daarvoor!

11.10 De handen uit de mouwen of de mouwen uit de handen? Altijd lastig...

11.00 Nu maar hopen dat deze trein vanavond geen vertraging heeft!

10.55 'De bewoners van Empe steken graag de handen uit de mouwen', aldus burgemeester Alex van Hedel vanmorgen.

10.45 Dit is het team van vandaag, even voorstellen is wel zo netjes he...

10.35 In een mum van tijd hebben ze een 'plan de campagne'.

10.30 Professionele bedoening hier!

10.20 Dit is de opdracht van team Empe.

Ook nog even de papieren versie, mét aantekeningen van de coach...

10.10 's ochtends, 's avonds, 's middags, het maakt niet uit. In Empe is het altijd feest.

10.00 We zijn vandaag in Empe! Alleen in Haarlo zagen we eerder op dit tijdstip zoveel vrijwilligers.