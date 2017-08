'NS neemt Rivierengebied niet serieus'

TIEL - De nieuwe dienstregeling van de NS die eind dit jaar in werking moet treden, is ongunstig voor het Rivierengebied. In sommige gevallen kunnen overstaptijden oplopen tot meer dan een half uur. De Tielse wethouder Marcel Melissen komt tegen de plannen in het geweer.

'Waarom wordt die afbreuk in dit gebied gedaan? Waarom hebben wij daar last van?' vraagt Melissen zich af in een reactie op de plannen van de NS.

Studenten en forenzen tussen Tiel en Den Bosch moeten, als de plannen van de NS doorgaan, meer dan een half uur in Geldermalsen wachten. Nu is de wachttijd nog vijf minuten.

Ook de aansluiting in Tiel op de trein van Arriva naar Arnhem wordt minder gunstig. Dat terwijl de gemeente Tiel in het verleden na lang aandringen kon voorkomen dat er een knip kwam in de treinverbinding tussen Tiel en Arnhem.

'Belangrijke functie in regio'

De wethouder wil met de NS in gesprek. Hij hamert erop dat de NS een belangrijke functie heeft in de regio en niet alleen op het hoofdnet. Hij wijst ook naar het Rijk, die gaf eerder aan dat het spoor in het Rivierengebied een belangrijke functie heeft in het ontlasten van de snelweg A15.