Politie: slachtoffer woningbrand is vrouw van 58

Foto: Archief Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Het slachtoffer van de fatale woningbrand in de nacht van zaterdag op zondag in Doetinchem is een 58-jarige vrouw uit die plaats. Dat meldt de politie.

Uit onderzoek op het lichaam van het slachtoffer is gebleken dat de vrouw door de brand in de woning in de Papaverstraat om het leven gekomen is. Omroep Gelderland ging dinsdagochtend langs in de Papaverstraat: De politie heeft haar nabestaanden geïnformeerd. Agenten hielden eerder een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aan op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Zie ook: Slachtoffer fatale woningbrand is een vrouw

