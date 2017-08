Honderden dode vissen: stank en het ziet er niet uit

WIJCHEN - Er drijven honderden dode vissen in de Wijchense Ven bij Wijchen. Ze stinken en bieden geen prettige aanblik. Daarom ruimt Waterschap Rivierenland de brasems, karpers, snoeken en andere vissoorten op.

Rivierenland heeft watermonsters genomen om de oorzaak van de massale vissterfte te achterhalen. 'We hebben een vermoeden', zegt Freek Jochems van het waterschap.

'Door de droogte staat het water in de Wijchense Ven laag. Weinig water warmt snel op en dat zorgt voor algengroei en zuurstoftekort. Onder die omstandigheden gaan de vissen dood', zegt hij.

De monsters moeten uitwijzen of deze inschatting klopt, of dat het water bijvoorbeeld door mensen is vervuild.

'Zuurstof toevoegen'

Als het droog blijft komt de Wijchense Ven, die geen verbinding heeft met een rivier en daarom afhankelijk is van regenval, droog te liggen en gaan er meer vissen dood. 'Wij kunnen daar weinig tegen doen', zegt Jochems. 'Het enige dat helpt is zuurstof aan het water toevoegen, daarvoor moet Staatsbosbeheer, die eigenaar is, toestemming geven.'

Daarna is het wachten tot de vispopulatie zichzelf herstelt. 'Dat gebeurt meestal wel. Vissterfte komt jaarlijks op verschillende plekken voor', aldus Jochems.

Lang bezig met opruimen

Het opruimen van de dode vissen is dinsdag begonnen. Jochems: 'Al die dode vissen zijn geen prettig gezicht en bovendien stinken ze. Daarom ruimen we ze op.'

Er drijven zoveel dode vissen, dat Jochems verwacht dat handhavers tot laat in de avond bezig zijn met opruimen. Woensdag gaan ze verder, want dan liggen er waarschijnlijk nieuwe dode vissen. De vissen worden in kliko's gegooid en daarna vernietigd.