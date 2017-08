Boswachter doet ontdekking: 'Hoe gaaf is dit! Wat een bruut beest!'

OOIJ - Tijdens het maken van opnames in de Gelderse Poort voor het populaire TV Gelderland programma BuitenGewoon zat ie daar ineens: een rups van de Wolfsmelkpijlstaart. Het bond gekleurde beest is niet alleen heel mooi om te zien; hij is ook zeer zeldzaam.

Toen de boswachter Thijmen van Heerde - die op pad was met presentator Harm Edens - het dier en een paar soortgenoten had gespot, wist hij niet hoe snel hij Twan Teunissen moest bellen. Teunissen neemt dit soort bijzondere waarnemingen doorgaans voor zijn rekening als één van de presentatoren van BuitenGewoon.

'Écht járen geleden'

Teunissen was niet zover bij hen vandaan in de Millingerwaard ook opnamens aan het maken voor BuitenGewoon en kwam zo snel als hij kon naar de bijzonder zeldzame rups toegesneld. Toegegeven, hij had er al eens eentje gezien. 'Maar dat is écht járen geleden', reageert een enthousiaste Teunissen.

Ook de boswachter steekt zijn blijdschap over deze zeldzame vondst niet onder stoelen of banken. 'Hoe gaaf is dit! Wat een bruut beest!', jubelt hij op Twitter. De omgeving daar is sowieso een plek waar een mens bijzondere dieren kan spotten. Dit jaar werden er ook al blauwvleugelsprinkhanen, zwarte ooievaars en een zeearend gespot.

Foto: Thijmen van Heerde

Foto: Thijmen van Heerde