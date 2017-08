Zo ziet jamworstelen eruit

NEEDE - Het jamworstelen in Neede is terug van weggeweest. Acht jaar geleden werd er voor het laatst geworsteld tijdens de jaarlijkse jammarkt, maar vandaag is het spektakel nieuw leven ingeblazen.

Het contrast lijkt groot: aan de ene kant brengen traditionele jammakers in kraampjes hun lekkernijen aan de man, terwijl iets verderop mannen en vrouwen in zwemkleding glibberen en glijden in de 'jam'.

Terug van weggeweest

Het jamworstelen werd vier keer eerder gehouden. In 2002, 2003, 2004 en 2009. Het evenement verdween wegens gebrek aan deelnemers.

Organisator van de comeback is Bernard Vreemann van café De Ruif in Neede. 'Het worstelen is nu dicht bij de jammarkt, dus we hopen op meer deelnemers en meer publiek.'

Organisator Bernard Vreemann vertelde op Radio Gelderland over het evenement:

Nepjam

Het jamworstelen gebeurt in een opblaasbare boksring, maar niet met echte jam. 'Nee, dan krijg je voedselverspilling en dat willen we natuurlijk niet. Bovendien plakt echte jam veel te veel en trekt het wespen aan.' Het rode goedje is een soort gelatine met kleurstof erin. Vreemann doet zelf ook mee; 'Ja natuurlijk, dat hoort er wel bij, vind ik!' '