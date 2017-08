Verdachte woningoverval opgepakt na DNA-match

EDE - Een 21-jarige Edenaar is opgepakt omdat hij wordt verdacht van een woningoverval in maart dit jaar in Ede. Hij kwam in beeld na een match met een DNA-spoor.

De overval op een huis aan de Witte de Withstraat was op 14 maart op klaarlichte dag. De bewoners op leeftijd werden volgens de politie door twee overvallers flink mishandeld. Ook dreigden ze met iets dat op een vuurwapen leek. Toen een van de bewoners kans zag om naar buiten te vluchten en om hulp te roepen, sloegen de overvallers op de vlucht, zonder buit. Bij de daarop volgende zoekactie, waarbij ook een helikopter werd ingezet, werd een man aangehouden. Hij bleek echter geen dader te zijn en werd vrijgelaten. Uit veiliggesteld DNA-materiaal kwam de 21-jarige Edenaar naar voren als verdachte. Hij bleef geruime tijd spoorloos, maar meldde zich maandag bij de politie. Hij zit vast. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Zie ook: Woning overvallen in Ede