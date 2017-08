Geen aangifte van racisme, De Graafschap-spits wil rust

DOETINCHEM - De Graafschap-spits Anthony van den Hurk doet geen aangifte van een racistische uiting richting hem via Facebook Messenger. Dat meldt woordvoerder Marc Teloh van De Graafschap, dinsdag.

'We hebben er vandaag op de club over gesproken met de directie, trainer en Anthony. Hij wilde een statement afgeven om te laten zien dat dat soort dingen nog steeds gebeurt. De discussie die het heeft opgeleverd, vindt hij voldoende', legt Teloh uit.

'We willen rust. Vrijdag spelen we alweer. En Anthony wil ook rust in zijn hoofd', aldus Teloh.

Dit was de gewraakte woordenwisseling op Facebook Messenger:

