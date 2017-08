Waarschuwing voor roze kerstvarkentje

Niet het bewuste varkentje - Foto: Pixabay

BARNEVELD - Een pluchen roze varkentje dat als kerstversiering dienst doet, is niet veilig voor kleine kinderen. Groothandel in woondecoratie Kersten uit Nieuwegein heeft via de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een veiligheidswaarschuwing afgegeven.

Het risico bestaat dat het knoopje op de neus van het varken los komt. Kleine kinderen die het knoopje in hun mond stoppen kunnen erin stikken. Het artikel, omschreven als kersthanger, is tussen 9 september tot 24 december vorig jaar verkocht bij woonwarenhuis Nijhof in Baarn en groothandel EverTon in Barneveld. De productcode van de pluchen kerstversiering is MAS-2133. Wie het product inlevert krijgt z'n geld terug.