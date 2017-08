Taxichauffeur draait er niet omheen: 'Het is een bende'

ARNHEM - 'Het is een bende', zegt de taxichauffeur die sinds begin dit jaar leerlingen van huis naar school brengt. 'Voorheen kreeg ik op vrijdag al door welke kinderen ik de week erop naar school moest brengen. Dan kreeg ik een lijst met namen, leeftijden, welke beperkingen de kinderen hebben, telefoonnummers en tijden. Het is voor mij belangrijk als chauffeur te weten of een kind een epileptische aanval kan krijgen of autistisch is. Nu wist ik op zondagavond niet eens waar ik heen moest.'

Het nieuwe schooljaar ging voor een aantal kinderen uit regio midden niet goed van start. Diverse leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer hebben problemen gehad met het vervoer. Sommige kinderen zijn heel vroeg of helemaal niet opgehaald. Het regent klachten van ouders bij Omroep Gelderland, de vervoerder PlusOV en de betrokken gemeenten op de Veluwe. En de chauffeurs, die staan er tussenin. 'Kwetsbare kinderen' Zo moest deze taxichauffeur maandag twee kinderen van vijf jaar naar school brengen. Hij bracht ze tot aan het klaslokaal en zei tegen de juf: tot vanmiddag half 3. Nee, zei de juf, een uur moeten ze opgehaald worden. 'Dat kan toch niet', briest de chauffeur, 'het gaat om hele kwetsbare kinderen, dan mag je deze fouten niet maken'. De man laat weten dat de problemen met de planning vorige week dinsdag al bekend waren bij het bedrijf Transvision uit Capelle aan den IJssel. Dat bleek uit een informatieavond voor de chauffeurs. Transvision is er verantwoordelijk voor dat chauffeurs op de hoogte zijn van de route en dat ouders weten hoe laat kinderen opgehaald worden in de ochtend en in de middag weer thuis komen. Chauffeurs krijgen geen contactgegevens Het probleem lijkt grotendeels te komen doordat het bedrijf alle touwtjes in handen probeert te houden. Chauffeurs krijgen geen contactgegevens van ouders. 'Als ik een kind af moet zetten, maar er is niemand thuis dan moet ik het later weer proberen. Is er dan nog niemand thuis, dan moet ik het kind maar afzetten bij het politiebureau. Dat kan toch niet!'. Bij problemen moeten ouders en chauffeurs contact opnemen met Transvision, 'maar daar wordt ook niet opgenomen.' De chauffeur wil niet met zijn naam in het nieuws, omdat hij vreest voor problemen op zijn werk. Zijn naam is wel bij de redactie bekend.