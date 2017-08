Ouders boos: chaos bij leerlingenvervoer Gelderse Vallei

ARNHEM - Het is een chaos bij het leerlingenvervoer dat wordt verzorgd door het bedrijf Valleihopper. Het regent klachten van ouders bij Omroep Gelderland, de vervoerder en de vijf betrokken gemeenten. Wethouders van die gemeenten waren gisteren tot laat in de avond bijeen voor crisisoverleg.

Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap in Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel worden vanaf dit seizoen door Valleihopper gehaald en gebracht. De vervoerder kreeg er in één klap 1000 leerlingen bij.

De problemen begonnen maandag, op de eerste schooldag voor de regio midden.

Uur onderweg naar school

Een deel van de 1000 leerlingen die gebruikmaken van leerlingenvervoer hebben de afgelopen dagen problemen gehad met het vervoer. Sommige kinderen zijn heel vroeg of helemaal niet opgehaald. Volgens de vijf gemeenten hebben tientallen leerlingen, ouders en docenten er last van gehad.

Eén van de klachten die binnenkwamen bij Omroep Gelderland:

Sommige kinderen werden al vóór 7.00 uur 's ochtends opgehaald om vervolgens meer dan een uur onderweg te zijn. Andere kinderen zijn pas om 10.30 uur opgehaald, terwijl de school natuurlijk al om 8.30 uur begon

De planning voor de ritten valt onder Transvision uit Capelle aan den IJssel. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat chauffeurs op de hoogte zijn van de route en dat ouders weten hoe laat kinderen opgehaald worden in de ochtend en in de middag weer thuis komen. In die planning loopt er van alles spaak.

Noodnummer voor ouders

Alle wethouders van de betrokken gemeenten kwamen gisteravond meteen bijeen over de problemen. Daarbij is ook gesproken met een aantal partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, melden de gemeentes in een gezamenlijke verklaring.

Ook is er een noodnummer voor ouders bij onverhoopte problemen. Het lijkt erop dat het dinsdagmorgen beter is gegaan, maar nog lang niet alle problemen zijn opgelost.

Reactie Valleihopper

De overstap van leerlingenvervoer is een complexe zaak en vraagt van alle partijen, gemeenten, vervoerorganisatie en vervoerders veel veranderingen. Daar hoort een periode van gewenning bij. Dat neemt niet weg dat we het als Valleihopper onacceptabel vinden dat kinderen niet correct vervoerd worden.

Wij doen er alles aan de situatie zo snel mogelijk te verbeteren! Alle ouders, leerlingen en docenten die hier last van hebben ondervonden, bieden we onze welgemeende excuses aan!

