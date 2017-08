Vijf tips over raadselachtige overval op vrachtwagen

BOVEN-LEEUWEN - De politie heeft vijf tips binnengekregen over de overval maandagochtend op een vrachtwagenchauffeur op de Maas en Waalweg bij Boven-Leeuwen.

'Het onderzoek naar de overval is in volle gang', meldt de politie. Die tast in het duister waar de overvallers zijn en hoe ze ervandoor zijn gegaan. 'We hebben nog veel vragen', zei woordvoerder Frank de Valk eerder al. 'We weten niet of er iets is buitgemaakt, met hoeveel de overvallers waren en hoe ze zijn vertrokken. Daarom roepen we getuigen op zich bij ons te melden.'

De bestuurder van de vrachtwagen van transportbedrijf Unsal uit Roermond werd achtervolgd vanaf industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Hij kreeg op de Maas en Waalweg een vuurwapen op zich gericht en werd gedwongen te stoppen. Volgens de politie gebeurde dit iets voor 4.00 uur.

De truckchauffeur meldde zich in paniek bij zijn afleveradres, kledingketen Primark. De man bleef ongedeerd.

