'Deze eiercrisis is veel heftiger dan de vogelgriep in 2003'

NIJKERK - 'Ik ben 55 jaar en loop al jaren mee, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt.' Aan het woord is Evert Jan Versteegh uit Nijkerk. Pluimveehouder op één van 346 leghenbedrijven in Gelderland. Hij heeft 70.000 leghennen. De ene helft is scharrelkip en de andere helft produceert vrije uitloop eieren.

Wat doet het eierschandaal met pluimveehouders en andere betrokkenen in de kippensector? Omroep Gelderland tekent de komende weken dagelijks hun verhalen op.

Versteegh liet Chickfriend komen om twee van zijn stallen te laten reinigen 'Ik heb nooit het idee gehad dat dit niet zou kloppen, het bedrijf was gecertificeerd en op de rekening stonden geen verboden middelen.'

Onvrede over NVWA

Versteegh is boos. Natuurlijk op de mannen van Chickfriend maar vooral op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): 'Ik vind het ongehoord hoelang ik en mijn collega's moeten wachten op testresultaten, vijf dagen tot een week in spanning is echt te lang.'

Onzekerheid over markt

Het bedrijf van Versteegh heeft vijf dagen op slot gezeten. Hij levert zijn eieren, net als altijd, aan een pakstation. Dat laatste geldt niet voor al zijn collega's: 'Er zijn Duitse afnemers die van sommige bedrijven geen eieren willen kopen. Als dat lang gaat duren, dan heeft dat grote gevolgen voor de hele pluimveesector in Nederland.

Heftiger dan vogelgriep

In 2003 heeft de sector te maken gehad met een grote uitbraak van vogelgriep, zo'n 30 miljoen dieren werden geruimd. 'Natuurlijk was die uitbraak heel heftig, ook voor de sector, maar dit heeft veel meer gevolgen.' Versteeg wil hiermee benadrukken dat de onzekerheid en de wisselende berichten over fipronil voor grote schade zorgen. 'Destijds werd je geruimd, kreeg je een schadevergoeding en kon je een paar maanden later weer opnieuw beginnen, waar dit eindigt weten we nog niet. Ik voorspel dat het nog maanden gaat duren.'

