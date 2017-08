Tientallen bekeuringen voor vroege bezoekers Posbank

RHEDEN - Er zijn al tientallen bekeuringen uitgedeeld aan bezoekers die voor zonsopkomst natuurgebied de Posbank bij Rheden betraden. Natuurmonumenten kondigde vorige week aan te gaan bekeuren omdat vroege bezoekers het wild verstoren.

Vooral fotografen zijn te vroeg op de Posbank. Zeker nu de heide goed op kleur is, proberen veel bezoekers mooie ochtendplaatjes te maken. Sommigen rijden het gebied in als het nog donker is en dat is volgens Natuurmonumenten verstorend voor het wild. De Posbank is net zoals veel natuurgebieden toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Gevolgen voor de natuur

Omdat veel mensen zich daar niets van aantrekken, is Natuurmonumenten begonnen met bekeuren. Ook de politie en de gemeente Rheden delen boetes uit. In totaal zijn de afgelopen dagen 22 mensen bekeurd. Een boete is 90 euro, en daar komen nog 9 euro administratiekosten bij.

Natuurmonumenten benadrukt dat het er niet om gaat zoveel mogelijk bekeuringen uit te delen. De organisatie hoopt dat mensen gaan inzien wat hun vroege bezoek voor gevolgen heeft voor de natuur.

Omroep Gelderland was afgelopen week rond zonsopkomst op de Posbank:

