Slachtoffer fatale woningbrand is een vrouw

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - De dode die in de nacht van zaterdag op zondag werd gevonden in een afgebrand huis in Doetinchem is een vrouw. Dat meldt de politie. Over haar identiteit is verder niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen.

Eerder maakte de politie bekend dat het niet om de bewoonster gaat. Een 53-jarige vrouw uit Doetinchem is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Wat haar relatie is met het slachtoffer, is onduidelijk. Wel is zeker dat ook zij niet de bewoonster is van het huis aan de Papaverstraat. De brand woedde in de nacht van zaterdag op zondag. Het huis werd gehuurd van woningstichting Sité. Door de brand moet voor drie huishoudens vervangende woonruimte worden gezocht. Vanavond wordt er voor buurtbewoners een besloten bijeenkomst georganiseerd. Zie ook: Vrouw aangehouden na vondst lijk in afgebrand huis

