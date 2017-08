Niet iedereen in Berkelland heeft voor 2018 snel internet

GELSELAAR - Het gaat niet lukken om het hele buitengebied van Berkelland voor het einde van het jaar van snel internet te voorzien. Dat laat CIF weten, het bedrijf dat de aanleg van glasvezel regelt. De inwoners wachten met smart op de verbinding sinds de eerste schop symbolisch de grond in ging, vorig jaar december.

In Berkelland was ruim een jaar geleden al duidelijk dat er glasvezel zou worden aangelegd, maar de voorbereidingen van de aanleg duren langer dan verwacht. Volgens CIF komt dit onder andere door grote onderlinge geografische verschillen tussen de deelgebieden, de lange graafafstanden en de vele bomen in het gebied.

Ongeveer de helft van het Berkellandse buitengebied zal voor eind 2017 wel een snelle internetverbinding hebben, maar de andere helft nog niet. Die zal pas in het eerste kwartaal van 2018 glasvezel krijgen. Welke dorpen als eerste of als laatste aan de beurt zijn is niet duidelijk, CIF kan alleen zeggen dat er vanuit het westen naar het oosten wordt gewerkt.

In Winterswijk heeft de aanleg ook vertraging opgelopen, maar daar heeft iedereen voor het eind van dit jaar wel snel internet, belooft CIF.

Aalten en Oost Gelre

Voor inwoners van de buitengebieden van Aalten en Oost Gelre is snel internet ook een klein stapje dichterbij. Mensen kunnen zich daar vanaf nu tot eind oktober aanmelden voor glasvezel. De campagne start bijna een jaar later dan inwoners van Aalten en Oost Gelre hadden gehoopt. Dit komt onder meer door grote drukte bij CIF.

In totaal komen hier ruim 3.450 huishoudens en bedrijven in aanmerking voor glasvezel. Tenminste 50 procent van alle inwoners moet zich aanmelden door een abonnement bij een dienstaanbieder af te sluiten, anders gaat de aanleg niet door. Begin september houdt CIF -de initiatiefnemer voor de aanleg van glasvezel- informatiebijeenkomsten voor bewoners.

Zie ook: