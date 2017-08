Onderzoek naar bestuurscultuur Arnhem half oktober klaar

Foto: ANP

ARNHEM - Het onderzoek naar de bestuurscultuur in de gemeente Arnhem is over zo'n twee maanden afgerond. Halverwege oktober wordt het rapport gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Het onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, onder leiding van professor Paul Frissen. De onderzoekers gaan in gesprek met fractievoorzitters, wethouders en de burgemeester. Ook oud-politici worden benaderd voor een gesprek, net als bestuurders van regiogemeenten. De gemeenteraad stemde voor het zomerreces unaniem in met het onderzoek. Arnhem heeft een minderheidscollege van D66, SP en CDA, omdat de ChristenUnie en eerder GroenLinks uit het dagelijks bestuur stapten. De stad zag in drie jaar tijd vier wethouders vertrekken. Waarnemend burgemeester Boele Staal zei eerder dat Arnhem bestuurlijk gezien geen goed imago heeft. Het is een van de belangrijkste taken van zijn opvolger Ahmed Marcouch om het politieke bestuur weer op de rit te krijgen.