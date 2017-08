Autobrand slaat over op woning

Foto: Politie Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Een autobrand is in de nacht van maandag op dinsdag overgeslagen op een woning aan de Beeklaan in Scherpenzeel. De auto en een deel van het huis konden niet meer worden gered.

De bewoners zijn opgevangen door buren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Als er sprake is van brandstichting, wordt verder onderzoek gedaan. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie.