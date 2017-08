Inbrekers laten grote puinhoop achter in winkel

WESTERVOORT - Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag een grote puinhoop achtergelaten bij tabaks- en gemakszaak CIGO Westervoort. Ze plunderden daarbij het sigarettenschap leeg.

'Ze hebben met grof geweld een ravage aangericht. Dat is op camerabeelden te zien', vertelt eigenaar Jan van Wijnen van de winkel aan het Dorpsplein. 'Het is heel triest. Als je midden in de nacht uit bed wordt gebeld omdat er alarm is in de winkel en je treft deze chaos aan, dan word je heel verdrietig.'

'Van de schade heb ik geen flauw idee. Maar het gaat in de duizenden euro's lopen. We gaan de vakken weer inrichten en dan gaan we de lege vakken tellen', aldus Van Wijnen.

Donker in de zaak

Ondanks alles gaat de winkel vandaag weer open. 'De deur is toch open. En vandaag komen weer sigaretten binnen. Dat is een geluk bij een ongeluk.'

Hij gaat vandaag aangifte doen. 'De camerabeelden gaan naar de politie. Maar het was donker in de zaak, ze hebben mutsen op en hun gezicht bedekt.'

Zie ook: de Facebookpost van de winkel