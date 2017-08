Ravage na ongeval Zaltbommel, overal brokstukken op de weg

ZALTBOMMEL - Het is een grote ravage op de Steenweg in Zaltbommel. Meerdere voertuigen zijn daar met elkaar in botsing gekomen, er liggen overal brokstukken op de weg.

Volgens een ooggetuige zijn er 'wonder boven wonder' geen gewonden gevallen. Omdat de weg bezaaid ligt met auto-onderdelen is de verwachting dat het verkeer nog enige tijd last heeft van het ongeval.

De weg is in de richting van Zaltbommel helemaal dicht. De andere kant op is één rijstrook gesloten. Verkeer wordt omgeleid. Niet alle automobilisten hebben daar even veel zin in, zo meldt een ooggetuige. Mensen die de omleiding negeren, en door de middenberm gaan, worden op de bon geslingerd.