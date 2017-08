Het wordt toch nog een beetje zomer

Foto: ANP

WAGENINGEN - De dagen beginnen al korter te worden en 's avonds is het sneller koel dan een paar weken geleden. Het zijn tekenen dat de zomer heel langzaam op zijn einde loopt. Maar voor wie nog niet toe is aan avondjes bij de open haard, is er goed nieuws: in ieder geval deze week komt de zomer nog even terug.

Wat betreft temperatuur lijkt morgen het hoogtepunt te worden, vertelt meteoroloog Margot Ribberink op Radio Gelderland. Door warme lucht en de aanwezigheid van zon stijgt het kwik tot 26 graden. Donderdag en vrijdag wordt het wat minder warm, maar het blijft wel droog, verwacht Ribberink. Zaterdag wordt waarschijnlijk de op een na mooiste dag van de week, met een temperatuur richting de 25 graden. Voor zondag wordt regen verwacht.