Politieonderzoek bij huis in Bemmel

Foto: Roland Heitink

BEMMEL - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag onderzoek gedaan in en rond een woning aan de Flierenhofstraat in Bemmel.

De straat werd hiervoor gedeeltelijk afgezet. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Er waren volgens een getuige meerdere agenten aanwezig. Ook werd er een ambulance gezien. Het is niet duidelijk waarom deze ter plaatse was.