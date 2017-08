Bewoner gewond bij woningoverval, politie heeft veel vragen

Foto: Roland Heitink

BEMMEL - Een 36-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een overval op zijn woning aan de Flierenhofstraat in Bemmel. Een 23-jarige vrouw die ook in de woning was, bleef ongedeerd.

Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. Volgens de man en vrouw zijn de daders via de achterkant van het huis binnengekomen. De politie heeft nog veel vragen over de overval en vraagt daarom getuigen zich te melden.