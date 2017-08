Geparkeerde auto brandt volledig uit

Foto: GinoPress

ERMELO - Aan de Floraweg in Ermelo is dinsdagochtend een auto in vlammen opgegaan. Het voertuig stond daar geparkeerd.

De autobrand ontstond rond 04.30 uur door nog onbekende oorzaak. De brandweer werd opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand was snel uit, maar het voertuig kan als verloren worden beschouwd.