Arnold Kruiswijk speler van de week

ARNHEM - Arnold Kruiswijk is de eerste speler van de week van dit seizoen.

De no-nonsense verdediger van Vitesse speelde tegen Roda JC een uiterst degelijke wedstrijd en kreeg daarvoor de volle vijf punten. Eén meer dan Arnaut Groeneveld, de absolute smaakmaker bij NEC tegen Almere City.

Doelman Remco Pasveer van Vitesse was goed voor drie punten. Hij kreeg een ongelukkige tegengoal binnen, maar had ook enkele cruciale reddingen in petto. Twee punten gingen naar Anthony van den Hurk, de spits van De Graafschap die een constante plaag was voor de defensie van Jong PSV. En op de valreep kopte hij ook de 2-2 nog binnen. Het laatste punt was voor Jordan Larsson, die tweemaal scoorde namens NEC.