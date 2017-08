1000 bloemen per inwoner voor het corso in Rekken

REKKEN - Er wonen 1200 mensen in Rekken, een klein dorp aan de grens met Duitsland. Maar toch wordt er ieder jaar een bloemencorso georganiseerd. Komende woensdag is de volgende editie.

'Er wordt heel hard gewerkt. Gelukkig maar, want er moet nog heel veel gebeuren. Voor de twaalf wagens worden 1,2 miljoen bloemen gebruikt', vertelt voorzitter Ben Hasselo. Omgerekend gaat het om 1000 bloemen per inwoner.

Iedereen in Rekken helpt mee om van het corso een succes te maken. 'Ik ben apetrots, wij hebben niet het grootste corso, maar wel het mooiste. Niet om anderen de loef af te steken, maar wij rijden door het buitengebied en dat geeft een prachtig beeld.'

Verslaggever Daan Langkamp ging kijken bij de laatste voorbereidingen:

Thema blijft geheim

Ook burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland is enthousiast. 'Dit is echt een mooie traditie, er wordt heel hard gewerkt en het geeft een kleurrijk beeld.' Over het thema wil de burgemeester niets zeggen. 'Het spreekt mij zeer aan, maar de mensen moeten het echt zelf gaan zien. Het is echt fantastisch.'