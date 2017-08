Sven Nieuwpoort tevreden met veerkracht De Graafschap

EINDHOVEN - Aanvoerder Sven Nieuwpoort vond dat De Graafschap te weinig had gekregen met het gelijkspel uit tegen Jong PSV.

"Ja, we komen goed met 1-0 voor en geven het in de laatste vijf minuten de 1-1 weg door slecht verdedigen. Dan gaan we met een slecht gevoel de rust in. Dan krijgen we onverdiend de 2-1 binnen en ben ik wel tevreden over de veerkracht die wij tonen. Het wordt gelukkig nog 2-2, maar we hadden hier kunnen winnen."

"We kunnen hier zeker mee verder. Vrijdag is Cambuur thuis en met het publiek erachter moeten we dan drie punten pakken."