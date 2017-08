Racistische uiting tegen De Graafschap-spits Van den Hurk

EINDHOVEN - De Graafschap-spits Anthony van den Hurk is via social media racistisch bejegend na zijn doelpunt tegen Jong PSV.

De spits maakte in de slotfase de gelijkmaker en kreeg daarna de volgende boodschap binnen via Facebook Messenger. "Jij walgelijke bruine klootzak...die goal heeft me veel geld gekost, stuk vuil", was de mededeling die hij deed aan Van den Hurk.

De doelpuntenmaker reageert er ook op via Twitter. "Anno 2017. Klasse Kris!" Van den Hurk verklaarde dat dit de laatste tijd steeds vaker gebeurt via social media.