Henk de Jong is supertrots op De Graafschap

EINDHOVEN - Henk de Jong zag veel dingen goed gaan bij De Graafschap uit tegen Jong PSV.

"Ik ben supertrots op ons laatste half uur. En ook wel op de eerste helft. Maar toen kregen we de 2-1 tegen en normaal is het dan wedstrijd over bij ons. Maar nu kwam er met het publiek erbij energie vrij en maken we de 2-2 en spelen we PSV helemaal weg."

"PSV had gewoon een geweldige ploeg staan en als ik zie wat wij dan doen, betekent het dat wij ook een goede ploeg hebben. En dat wist ik wel. Prachtig om dit te doen met deze groep. Een punt is misschien te weinig te weinig en hebben we er twee laten liggen. Qua speelwijze en veerkracht hebben we er misschien wel drie gewonnen. Als we hiervan uitgaan, komen we een heel eind."