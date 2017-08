Hulp voor dierenwinkel na verwoestende plofkraak

DOETINCHEM - Bloemenwinkel M4flowers in Doetinchem is een actie gestart om dierenspeciaalzaak De Huet te helpen. Het pand van de dierenwinkel raakte vorige week zwaar beschadigd na een plofkraak bij een pinautomaat.

De dierenwinkel ligt volledig in puin: de gevel ligt uit de pui en delen van het plafond zijn omlaag gekomen. Het is extra zuur omdat de zaak kortgeleden verbouwd is. Eigenaresse Kim Wiendels liet eerder weten steun te krijgen van de Rabobank, van wie de gekraakte pinautomaat is. Maar niet alle schade wordt vergoed, ook niet door de verzekeraar.

Daarom bedacht M4flowers een actie om Wiendels 'een hart onder de riem te steken'. Deze week verkoopt de bloemenwinkel bolchrysanten en de volledige opbrengst gaat naar de getroffen dierenwinkel.

