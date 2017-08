Goed nieuws voor aardappelboeren: nooit meer schimmel

WAGENINGEN - Het Wageningse verdelingsbedrijf Solynta heeft aardappelrassen ontwikkeld die immuun zijn voor de gevreesde schimmelziekte phytophthora. Dankzij deze uitvinding hoeven aardappels straks niet meer bespoten te worden, schrijft de NOS.

Dat is mogelijk door de veredelingstechniek, een methode waarbij planten uit een groep geselecteerd worden die voor een boer de gewenste eigenschappen hebben en vervolgens worden doorgekweekt. De aardappels zijn volgens het bedrijf niet alleen resistent voor de gevreesde schimmel; ook nieuwe ziektevarianten kunnen er snel door worden aangepakt.

De veredelaars van Solynta zijn eigenlijk gespecialiseerd in tomatenveredeling en hebben de techniek nu toegepast op aardappels. 'De aardappel is familie van de tomaat, dus we dachten: waarom niet?', zegt Hein Kruyt, directeur van Solynta. Naast de resistentie tegen schimmelziekte phytophthora kunnen nog twee of drie andere resistenties tegen ziekten worden ingebouwd.

Een met phytophthora besmette aardappel. Foto: Wikimedia Commons

Schimmel niet uit te roeien

De schimmel is een crime voor boeren. Lastig uit te roeien en actief bij regenachtig, vochtig en warm weer. 'Het hangt gewoon in de lucht met dat soort weer', zegt akkerbouwer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek en voorzitter van Akkerbouw LTO Noord.

'Weersomstandigheden kritiek'

Van Wenum gebruikt, net als de andere aardappelboeren, modellen die de kans berekenen dat de schimmel opduikt. 'Het weer is ook nu kritiek en dat maakt de kans op een uitbraak best groot.' Daarom doorloopt hij zijn 20 hectare aardappelen regelmatig, op zoek naar 'brandhaarden'. De ziekteverschijnselen zijn bruine vlekken op de planten en rot in de knol.

'Als ik phytophthora tegenkom dan worden de planten eruit gehaald en vernietigd. En ik geef het door aan andere boeren, zodat we weten waar de ziektehaarden zitten', aldus Van Wenum.

Miljoenen euro's schade

De schimmel richt jaarlijks wereldwijd voor 6 tot 10 miljard euro schade aan. In Nederland bedraagt de schade soms tientallen miljoenen euro's. In Ierland veroorzaakte de schimmelziekte in 1845 zelfs een enorme hongersnood, die aan meer dan een miljoen mensen het leven kostte.

Kuyt denkt dat het nog zeker vier jaar duurt voordat de resistente aardappelen in de winkel liggen.