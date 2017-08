Basejumpen populair in Druten: gemeente wil maatregelen

AFFERDEN - De gemeente Druten wil dat het parachutespringen van de hoogspanningsmast in Afferden stopt, dat zegt de burgemeester bij EenVandaag. De mast van 90 meter hoog aan de oever van de Waal, is populair onder basejumpers.

Basejumpers zijn parachutisten die de grens opzoeken door van minimale hoogte te springen. Vorig jaar juli werd zo'n sprong van de mast in Afferden een 28-jarige vrouw uit Teuge fataal. Haar parachute ging niet open - ze was op slag dood.

Vorige week zondag waagde iemand volgens EenVandaag opnieuw een sprong. Dit keer liep het goed af. Toch is de gemeente de basejumpers zat. 'Het is onverantwoord gedrag. De klim alleen is al levensgevaarlijk en bovendien verboden', zegt burgemeester Luciën van Riswijk op Radio1.

Luister hier het hele gesprek van EenVandaag op Radio1 terug:

De burgemeester heeft contact opgenomen met netbeheerder TenneT om te kijken naar de mogelijkheden om hoogspanningsmasten beter te beveiligen, bijvoorbeeld met cameratoezicht of hekken. Binnenkort gaan zij met elkaar om de tafel.

'Brevet afnemen'

Het is de vraag of basejumpers zich hierdoor laten tegenhouden. Van Riswijk: 'Er is een omschakeling in de cultuur nodig. Anders moeten we de parachutisten hun brevet afnemen.'

Basejumper Ronald van Overdijk zegt bij EenVandaag dat het niet verboden is van een mast te springen. En, zegt hij, het springbrevet afnemen kan niet omdat basejumpers niet zijn aangesloten bij een vereniging.

De vrouw die vorig jaar om het leven kwam bij de sprong van de mast in Afferden was een bekende van Van Overdijk. 'Elke sport brengt risico's met zich mee. Dit was het eerste dodelijke ongeluk met een Nederlandse basejumper. Cru gezegd was het vette pech.'

