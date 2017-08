Spelen tegen de jongens van Maradona; 'Gaan we met plezier op terugkijken'

TWELLO - Voetballen tegen het elftal van Diego Maradona, voor de spelers van sv Twello wordt het maandagavond realiteit. Ze spelen in Mierlo een oefenwedstrijd tegen FC Fujairah, het team dat getraind wordt door de wereldberoemde Argentijn.

'Het was allemaal wel een beetje op het laatste moment. We werden zaterdagavond gebeld en het werd zondagochtend pas bevestigd', vertelt Arno Hazelaar, voorzitter van voetbalvereniging. En dus moest er snel wat worden geregeld. 'Busje gehuurd, jongens naar binnen en nu staan we in Mierlo op een prachtig complex.'

Natuurlijk doet Maradona zelf niet mee, maar van het team weten ze verder in Twello niet veel. 'Het gaat natuurlijk vooral over Maradona, voor de rest hebben we geen idee.' En zit er dan nog een stuntje in? 'Nou, we spelen in de vierde klasse, dus dat denk ik niet. Maar het blijft een mooi verhaal waar we later met plezier op terugkijken, ondanks de uitslag', aldus Hazelaar.