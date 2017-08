Turkije: Volkan zit in de cel

HARDERWIJK - Turkije heeft aan het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd dat Volkan Caliskan uit Harderwijk in hun land in de cel zit.

Caliskan uit Harderwijk werd aangehouden nadat hij bij een voetbalwedstrijd van de Turkse club Besiktas een spandoek met steunbetuigingen aan twee gearresteerde docenten vast zou hebben gehouden. De twee leraren werden gearresteerd na de couppoging in Turkije. Op het spandoek stond: 'Laat ze leven'.

Het ministerie zei vorige week dat de arrestatie van Volkan Caliskan nog niet door de Turken was bevestigd. Nu het land de arrestatie heeft bevestigd, hoopt de ambassade Volkan gauw te kunnen bezoeken.

Volle aandacht

Het ministerie laat weten dat de arrestatie van Volkan Caliskan hun volle aandacht heeft. 'We staan sinds het begin van zijn arrestatie in nauw contact met zijn familie. In het belang van Volkan kunnen we nu niet meer over de zaak kwijt.', aldus een woordvoerder.