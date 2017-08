Vrouw aangehouden na vondst lijk in afgebrand huis

DOETINCHEM - De politie heeft een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand in Doetinchem. Bij die brand werd een lichaam gevonden. Hoe de persoon om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht.

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. 'Dat onderzoek is nog niet volledig afgerond, daarom hebben wij de nabestaanden ook nog niet kunnen informeren', meldt de politie in een persbericht.

Radio Gelderland sprak dinsdagmiddag met politiewoordvoerder Esther Naber over de aanhouding:

Eerder maakte de politie al wel bekend dat de dode persoon niet de bewoner is. De bewoner is ook geen verdachte in de zaak.

De brand woedde in de nacht van zaterdag op zondag. De politie is op zoek naar getuigen en hoopt dat mensen camerabeelden hebben.