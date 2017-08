Ontslag na beschieten luchtballon met vuurpijlen

LAREN - Een bedrijfsleider van een loonbedrijf in de buurt van Laren is ontslagen nadat er op een bedrijfsfeestje vuurpijlen af werden geschoten richting twee overvarende luchtballonnen.

Dat heeft het bedrijf bevestigd. Voor het loonbedrijf is daarmee de kous af. Het betrokken ballonvaartbedrijf liet eerder al weten geen aangifte te doen omdat de veiligheid niet in het geding is geweest.

Ballonnen vliegen te hoog

De zaak kwam in de publiciteit nadat op internet een filmpje uitlekte waarop te zien is hoe de vuurpijlen worden afgeschoten. Dat gebeurde tijdens een personeelsfeestje. De vuurpijlen worden vanuit een kratje bier afgeschoten in de richting van twee overvarende luchtballonnen. Ze komen overigens niet in de buurt van de gondel omdat de ballonnen te hoog vliegen.

Het filmpje is op Dumpert inmiddels bijna 200.000 keer bekeken.