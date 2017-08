Openbare school wordt christelijk en kan toch blijven bestaan

NOORDEINDE - Het Noordermerk, de enige school in het Noord-Veluwse dorp Noordeinde, begint dit schooljaar met een christelijke identiteit. De school was eerst openbaar en had bijna niet meer bestaan omdat de vorige stichting de school te klein vond. Maar de christelijke scholenvereniging De Akker is de reddende engel.

Onder de vleugels van De Akker heeft de school, met slechts dertig leerlingen, wel bestaansrecht. Om de school ook aantrekkelijk te maken voor leerlingen van buiten Noordeinde is het onderwijs gemoderniseerd. Leerlingen zitten niet in een bepaalde klas, maar volgen hun eigen leerlijn. Zo kan het dus zijn dat je met rekenen een 'klas' hoger zit dan met taal. Ook alle methodes zijn vernieuwd. Net als de leraren, want een nieuwe stichting brengt haar eigen personeel mee. Er zijn twee docenten en een parttime directeur. 'Dorp zou uit elkaar zijn gevallen' De leerlingen hebben maandag en dinsdag extra vakantie gekregen, omdat de school nog niet helemaal klaar was. Vanmiddag wordt de school feestelijk geopend door de burgemeester. Aleid de Boer, ouder van twee leerlingen, is heel erg blij dat de school blijft bestaan: 'Anders was het hele dorp uit elkaar gevallen, dan waren er kinderen naar scholen in Elburg, Oosterwolde of Kampen gegaan.' Volgens haar is geen van de kinderen naar een andere school vertrokken vanwege de nieuwe christelijke identiteit.