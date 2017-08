Problemen met leerlingenvervoer op eerste schooldag

APELDOORN - Het nieuwe schooljaar is maandag niet voor alle leerlingen even goed begonnen. Diverse leerlingen die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer kwamen in de problemen doordat het stroef liep bij de planning van vervoerder PlusOV.

Zo waren er klachten over leerlingen die te laat werden opgehaald en chauffeurs die niet de juiste informatie hadden. PlusOV verzorgt het vervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer in de diverse gemeenten op de Veluwe en de Achterhoek.

Directeur Andreas Noordam van PlusOV geeft toe dat niet alles goed is gegaan. 'We zijn bezig met een grote operatie en we vinden het erg vervelend dat het zo is gelopen.' Volgens Noordam is het vooral misgegaan bij de planning.

Hoeveel leerlingen en ouders er last hebben gehad van de problemen is niet bekend. De vervoerder denkt deze week nog nodig te hebben om alle problemen op te lossen. Voor de regio midden was maandag de eerste schooldag van het jaar, de andere regio's beginnen de komende weken. Voor die regio's verwacht PlusOV minder problemen.

Vorig jaar waren er veel problemen met het leerlingenvervoer. Het duurde toen enkele weken voordat alles op orde was.