Stroomstoring Neder-Betuwe verholpen

Foto: Liander

DODEWAARD - De stroomstoring in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden is opgelost. In totaal waren ongeveer honderd aansluitingen getroffen.

De storing begon om 14.27, iets na 16.00 uur was de storing verholpen.