Neder-Betuwe getroffen door stroomstoring

Foto: Liander

DODEWAARD - Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden zijn getroffen door een stroomstoring. In totaal hebben huishoudens in 15 straten last van de storing.

Om hoeveel klanten het gaat is op dit moment onduidelijk. Liander verwacht dat de storing rond 16.30 uur is verholpen.