Liveblog: De Graafschap op voorsprong tegen Jong PSV

EINDHOVEN - Als laatste club van begint De Graafschap vanavond aan het voetbalseizoen uit tegen Jong PSV. In dit liveblog alles over dit openingsduel.

TUSSENSTAND: 0-1

36. Mark Diemers schiet een vrije trap tegen de onderkant van de lat en de rebound is voor Fabian Serrarens. Hij raakt wel even geblesseerd bij het afronden, maar het is 0-1.

30. Andrew Driver krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd en terecht ook. De Engelsman ging er veel te hard in.

25.Nu is Jong PSV weer dreigend, Carolina schiet voorlangs.

22. Jordy Tutuarima bereikt met een subtiel wippertje Van den Hurk, die de paal raakt.

21. Junior komt vanaf links naar binnen en schiet net naast. Jong PSV is nu weer wat beter.

20. Gudmundsson komt goed door op links, maar Bednarek is attent op zijn schot.

15. Daar was-ie bijna, Anthony van den Hurk met links, maar net geblokt.

14. De Graafschap heeft de controle overgenomen.

11. Het uitvak van De Graafschap.

6. Myenty Abena legt terug op Mark Diemers, die over schiet.

3e minuut: Jong PSV domineert voorlopig.

20.00 Het gaat nu echt beginnen.

19.57 Winterswijk is van de partij in Eindhoven.

19.53 Nog even en dan gaat ook het seizoen voor De Graafschap eindelijk beginnen.

19.47 Trainer Henk de Jong heeft er zoals hij dat zelf zegt "Zin an".

19.41 Hij lacht wel, maar Agil Etemadi had de ambitie om eerste doelman te worden bij De Graafschap, maar hij begint tegen PSV op de bank.

19.37 De Graafschap is bezig aan de warming up.

19.26 Marcel Ritzmaier speelde de afgelopen jaren eredivisievoetbal bij Cambuur, NEC en Go Ahead. Maar nu moet hij het op eerste divisieniveau opnemen tegen De Graafschap.

19.24 De Graafschap opende vorig seizoen met een 4-1 zege op FC Eindhoven, toen op De Vijverberg.

19.20 Het fraai gelegen maar verder sfeerloze complex van Jong PSV op De Herdgang.

19.05 De Graafschap won thuis altijd tegen Jong PSV. Maar in Eindhoven is de balans twee nederlagen en slechts één overwinning, begin 2014.

19.02 Anthony van den Hurk heeft een verleden bij PSV, net als reserve Elvio van Overbeek.

19.00 Geen verrassingen in de opstelling van de Superboeren. Filip Bednarek begint als eerste doelman aan het seizoen.

Opstelling: Bednarek; Tutuarima, Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens, Receveur; Van den Hurk, Van Mieghem.