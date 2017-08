De Graafschap krijgt te weinig met gelijkspel tegen Jong PSV

EINDHOVEN - De Graafschap is het seizoen begonnen met een 2-2 gelijkspel uit tegen Jong PSV. De Doetichemmers waren grote delen van de wedstrijd de betere ploeg op de sfeerloze Herdgang.

94. Ook in de extra tijd was De Graafschap nog gevaarlijker. Maar het blijft bij 2-2.

88. En daar is de verdiende gelijkmaker. Anthony van den Hurk kopt knap raak na een uitstekende voorzet van Andrew Driver.

87. Youssef El Jebli vervangt de tegenvallende Daryl van Mieghem.

83. Serrarens krijgt geel vanwege een opzettelijke handsbal.

83. Komt de achtste uitnederlaag in tien confrontaties met beloftenteams eraan? Het heeft er alle schijn van.

81. Sjoerd Ars komt erin voor een slotoffensief. Tim Receveur gaat naar de kant.

80. De Graafschap heeft meer balbezit, maar het baltempo is veel te langzaam.

76. De harde realiteit op de nog altijd sfeerloze Herdgang.

69. De Graafschap dringt serieus aan, maar Van Mieghem mist weer na knap voorbereidend werk van Andrew Driver.

67. Prachtige combinatie tussen Anthony van den Hurk en Daryl van Mieghem, die in vrije positie over mikt.

66. Lars Nieuwpoort gaat eraf, Kevin van Diermen is zijn vervanger.

65. Henk de Jong ziet met lede ogen toe hoe de wedstrijd uit zijn handen glipt.

57. En dan heeft Bednarek wel wat te doen. HIj mag de bal uit het net halen na een prachtige vrije trap van De Wijs: 2-1

55. Filip Bednarek heeft nog niets te doen gehad in de tweede helft.

52. De Graafschap speelt ook na rust verzorgd voetbal, maar tot kansen leidt het vooralsnog niet.

48. De nieuwe aanvoerder voor dit seizoen is verdediger Sven Nieuwpoort.

46. De tweede helft gaat beginnen. Bij De Graafschap leeft het gevoel dat ze er iets te weinig uit hebben gehaald voor de rust.

45. Nadat Sven Nieuwpoort bijna een bal van Ritzmaier in eigen doel werkt, is het rust: 1-1.

43. En daar is dan de gelijkmaker. Van Vlerken kan doorstomen over rechts en rondt af in de uiterste hoek.

42. Diemers verliest de bal onnodig en Jong PSV kan doorgaan, maar Lammers schiet hard en hoog naast.

41. Jordy Tutuarima zorgt als aanvallende rechtsback voor veel impulsen.

36. Mark Diemers schiet een vrije trap tegen de onderkant van de lat en de rebound is voor Fabian Serrarens. Hij raakt wel even geblesseerd bij het afronden, maar het is 0-1.

30. Andrew Driver krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd en terecht ook. De Engelsman ging er veel te hard in.

25.Nu is Jong PSV weer dreigend, Carolina schiet voorlangs.

22. Jordy Tutuarima bereikt met een subtiel wippertje Van den Hurk, die de paal raakt.

21. Junior komt vanaf links naar binnen en schiet net naast. Jong PSV is nu weer wat beter.

20. Gudmundsson komt goed door op links, maar Bednarek is attent op zijn schot.

15. Daar was-ie bijna, Anthony van den Hurk met links, maar net geblokt.

14. De Graafschap heeft de controle overgenomen.

11. Het uitvak van De Graafschap.

6. Myenty Abena legt terug op Mark Diemers, die over schiet.

3e minuut: Jong PSV domineert voorlopig.

20.00 Het gaat nu echt beginnen.

19.57 Winterswijk is van de partij in Eindhoven.

19.53 Nog even en dan gaat ook het seizoen voor De Graafschap eindelijk beginnen.

19.47 Trainer Henk de Jong heeft er zoals hij dat zelf zegt "Zin an".

19.41 Hij lacht wel, maar Agil Etemadi had de ambitie om eerste doelman te worden bij De Graafschap, maar hij begint tegen PSV op de bank.

19.37 De Graafschap is bezig aan de warming up.

19.26 Marcel Ritzmaier speelde de afgelopen jaren eredivisievoetbal bij Cambuur, NEC en Go Ahead. Maar nu moet hij het op eerste divisieniveau opnemen tegen De Graafschap.

19.24 De Graafschap opende vorig seizoen met een 4-1 zege op FC Eindhoven, toen op De Vijverberg.

19.20 Het fraai gelegen maar verder sfeerloze complex van Jong PSV op De Herdgang.

19.05 De Graafschap won thuis altijd tegen Jong PSV. Maar in Eindhoven is de balans twee nederlagen en slechts één overwinning, begin 2014.

19.02 Anthony van den Hurk heeft een verleden bij PSV, net als reserve Elvio van Overbeek.

19.00 Geen verrassingen in de opstelling van de Superboeren. Filip Bednarek begint als eerste doelman aan het seizoen.

Opstelling: Bednarek; Tutuarima, Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens, Receveur; Van den Hurk, Van Mieghem.