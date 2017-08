Luister mee naar het gezang van de boomkrekel en geef waarnemingen door

ARNHEM - De boomkrekel zingt weer langs de rivieren. Ark Natuurontwikkeling in Nijmegen vraagt natuurliefhebbers hun oor te luisteren te leggen en de krekels waar te nemen.

De boomkrekel is nog niet zo lang in Nederland waar te nemen. Pas in 2004 werden de eerste waarnemingen van boomkrekels langs de Nederlandse rivieren gedaan. De krekel houdt van warmte. Tot nu toe lijkt hij het vooral langs de rivieren fijn te vinden, op de wat ruigere natuurplekken die snel warm kunnen worden. Toch zou het best kunnen zijn dat het diertje ook op andere plekken woont, maar dat we dat nog niet weten.

Waarnemerseffect

Na 2004 steeg het aantal waarnemingen van boomkrekels snel. Vijf jaar geleden werd nog gedacht dat boomkrekels ook andere delen van het land en met name het hele rivierengebied massaal zouden bevolken. Dit lijkt niet gebeurd, maar Ark vraagt zich wel af of dat een zogeheten waarnemerseffect is; doordat ergens veel waarnemers lopen, wordt de ene soort ook vooral daar veel waargenomen.

Krekels in koor

De boomkrekel is een kleine lichtbruine krekel die nauwelijks te zien is. Ze zitten verborgen in struiken en ruigten. Pas tegen de avond hoor je hun luide melodieuze geluid. In de Gelderse Poort doen ze dat vaak in koorverband.

Het hele artikel over de boomkrekel is te lezen op de site van Ark Natuurontwikkeling.

Tjitske Lubach maakte mooie beelden van de boomkrekel:

Ark Natuurontwikkeling vindt het interessant om te weten of de boomkrekel langs de rivieren algemener is dan verspreidingskaarten laten zien. Ze vragen je om op pad te gaan in de schemering en je oor te luisteren te leggen. Een actueel overzicht van waarnemingen is te zien op waarneming.nl, daar kun je ook je eigen waarnemingen doorgeven.