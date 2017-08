Overval op vrachtwagen plaatst politie voor raadsel

BOVEN-LEEUWEN - De vrachtwagenchauffeur die maandagmorgen vroeg is overvallen op de Maas en Waalweg bij Boven-Leeuwen, werd vanaf industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen achtervolgd door zijn overvallers. Dat zegt de politie. Die tast in het duister waar de overvallers zijn en hoe ze ervandoor zijn gegaan.

Na de verklaring van de chauffeur blijft bij de politie een diffuus beeld achter. 'We hebben nog veel vragen', zegt politiewoordvoerder Frank de Valk. 'We weten niet of er iets is buitgemaakt, met hoeveel de overvallers waren en hoe ze zijn vertrokken. Daarom roepen we getuigen op zich bij ons te melden.'

Volgens de zegsman van de politie moeten passerende weggebruikers een stilstaande vrachtwagen hebben gezien op een vluchtstrook ter hoogte van Boven-Leeuwen.

Vuurwapen

De bestuurder van de vrachtwagen van transportbedrijf Unsal uit Roermond kreeg op de Maas en Waalweg een vuurwapen op zich gericht en werd gedwongen te stoppen. Volgens de politie gebeurde dit iets voor 4.00 uur.

De truckchauffeur meldde zich in paniek bij zijn afleveradres, kledingketen Primark. De man bleef ongedeerd. Op Radio Gelderland meldde de eigenaar van Unsal maandagmorgen dat de overvallers in de lucht zouden hebben geschoten.

Politiewoordvoerder De Valk kan dat niet bevestigen en Unsal mag op last van de politie niet meer met media praten, zegt laatstgenoemde.

Cocaïne in lading bananenpuree

De overval vertoont gelijkenissen met die in september vorig jaar. Een vrachtwagenchauffeur met aan boord een lading bananenpuree moest op de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen stoppen. De overvallers vulden vervolgens een groot aantal sporttassen met, naar later bleek, cocaïne. Straatwaarde: 15 tot 20 miljoen euro.

'Het is nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen of er verband bestaat tussen beide overvallen', meldt de politie op haar website.

