Van Schelven waarnemend burgemeester in Bunnik

CULEMBORG - Voormalig burgemeester van Culemborg Roland van Schelven (D66) wordt waarnemend burgemeester van het Utrechtse Bunnik. Hij volgt Hans Martijn Ostendorp op die volgende maand als algemeen directeur aan de slag gaat bij voetbalclub De Graafschap.

Van Schelven (66) was van 2006 tot en met 2016 burgemeester van Culemborg. Daarvoor was hij onder meer wethouder en raadslid voor D66 in Gouda.

Hij wordt op 23 augustus beëdigd.

Het is de bedoeling dat Van Schelven tot eind volgend jaar in Bunnik 'op de winkel past'.

