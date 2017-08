Fietsende gitarist Wilmer trakteert politie op een liedje

BORCULO - Fietsers moeten minimaal één hand aan het sturen houden. Dat weten we allemaal. Maar lang niet iedereen houdt zich eraan. Maar om beide handen onder het fietsen te gebruiken voor het bespelen van een muziekinstrument, dat maak je niet vaak mee. 'Ik doe het wel vaker', zegt de gitarist die luistert naar de naam Wilmer Waarbroek.

Surveillerende politieagenten in Borculo wisten dan ook niet wat ze zagen toen ze in de nacht van zondag op maandag een man ontmoetten die onder het fietsen speelde op zijn gitaar.

'Een vriendelijke man', melden agenten op Facebook. Maar iemand die 'met losse handen' fietst, houdt zich niet aan de regels. De gitarist kreeg een waarschuwing, trakteerde de agenten op een kleine serenade en mocht daarna zijn weg vervolgen. Met beide handen aan het stuur.

'Het was erg gezellig met de politie. Ik heb een beetje staan jammen', reageert de fietsende gitarist Wilmer Waarbroek (32) uit Borculo. 'Ik kwam van een feestje met vrienden. En als het gezellig is geweest dan doe ik dit wel vaker. Maar alleen als het rustig is op de weg, hoor. Komt er een auto aan, dan grijp ik meteen het stuur vast.'

Fietsen 'met losse handen'

Fietsen 'met losse handen' is als overtreding in de jaren negentig van de vorige eeuw geschrapt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het fietsen met meer dan twee mensen naast elkaar.

'We doen sindsdien een beroep op het gezonde verstand van verkeersdeelnemers', zegt woordvoerder van de politie Paul Koetsier.

Agenten dragen gevallen die in hun ogen niet door de beugel kunnen over aan het Openbaar Ministerie. Koetsier: 'Het OM beslist dan wat er met de overtreder gebeurt. Een en ander wil niet zeggen dat fietsers overal mee wegkomen. Dat blijkt uit deze lijst met overtredingen en bijbehorende boetes.

Tot slot: Wilmer Waarbroek meldt dat hij op 30 augustus in Borculo op het podium staat tijdens het plaatselijke septemberfeest. Het betreft een optreden van Vrienden van Borculo. Het begint om 21.00 uur.