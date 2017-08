Aanvaller El Idrissi op proef bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft al een overschot aan aanvallers, maar toch is er nog een proefspeler voor die linie bijgekomen.

De 20-jarige Adham El Idrissi meldt zich deze week in Nijmegen. Hij is afkomstig van Ajax, waar hij nooit in het eerste elftal speelde. Wel deed hij zes keer mee bij Jong Ajax. Hij is een centrumspits, maar kan ook vanaf beide vleugels spelen.

NEC heeft al veel aanvallers in de selectie. Jordan Larsson speelde vrijdag als centrumspits en scoorde tweemaal. Daarnaast trok de club Anass Achahbar en Sven Braken aan. En ook Kevin Mayi maakt nog deel uit van de selectie, maar de Fransman is op zoek naar een andere club. Voor de flanken heeft NEC de beschikking over Arnaut Groeneveld, Jay-Roy Grot en Mo Rayhi. Ook Joey Sleegers, Jari Schuurman en Ferdi Kadioglu kunnen als vleugelspits uit de voeten.