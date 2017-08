Arnhem omarmt de Holland Ladies Tour

ARNHEM - Arnhem is volgende week woensdag voor het eerst aankomstplaats van de Holland Ladies Tour. En daar blijft het niet bij.

De provinciehoofdstad omarmt het evenement, want in 2018 is de proloog van de Holland Ladies Tour in Arnhem. En een jaar later zal de slotetappe er finishen.

De editie van dit jaar begint volgende week met een proloog in Wageningen, de woonplaats van Annemiek van Vleuten (foto). Een dag later start de etappe in Eibergen met finish in Arnhem. Naast Van Vleuten behoren ook Olympisch kampioen Anna van der Breggen en Europees kampioen Marianne Vos tot de deelnemers.